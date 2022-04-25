

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار اليوم الإثنين 25 أبريل إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء.