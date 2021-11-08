اقتصاد وأسواق

القوي العاملة : الإمارات تحدد خطوات إصدار تصاريح الإقامة

في إطارمتابعة أحوال العمالة المصرية في دول العمل
دعاء حسني 12:13 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21 12:13 م, الأثنين, 8 نوفمبر 21

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن قيام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتحديد خطوات إصدار تصاريح الإقامة في الإمارات.

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وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إن الهيئة أوضحت أنه بإمكان الأفراد إصدار التصاريح عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels،  محددة خطوات إصدار تصاريح الإقامة من خلال التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، ووضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

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بقلم دعاء حسني

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