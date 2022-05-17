القوى الكبرى تدخل سباقا محموما لجني المليارات من تعدين «القمر»

يتسابق قادة العالم مرة أخرى لتحقيق الهيمنة في الفضاء الخارجي، تمامًا مثلما كان يحدث في عصر سبوتنيك وأبولو منذ أكثر من نصف قرن، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

ولكن هناك اختلاف واحد كبير: في حين أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وضعوا مجموعة مشتركة من القواعد في الأمم المتحدة ، إلا أن القوى العظمى في العالم هذه المرة لا تستطيع حتى الاتفاق على المبادئ الأساسية للتحكم في الجيل القادم من النشاط الفضائي.

يعد الافتقار إلى التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال استكشاف الفضاء خطيرًا بشكل خاص في عصر أصبح فيه الكون أكثر ازدحامًا.

سباق في مجال تعدين القمر

المليارديرات مثل إيلون ماسك و جيف بيزوس جنبًا إلى جنب مع الأسواق الناشئة مثل رواندا والفلبين يطلقون المزيد والمزيد من الأقمار الصناعية لسد الفجوة الرقمية واستكشاف الفرص التجارية.

تزداد المخاطر حتى عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة والصين ، اللتين تقيمان حواجز اقتصادية باسم الأمن القومي مع اتساع الانقسامات الأيديولوجية حول الوباء والقمع السياسي والآن حرب فلاديمير بوتين.

إن عدم قدرتهم على التعاون في الفضاء لا يهدد بحدوث سباق تسلح فحسب ، بل يخاطر أيضًا بصدامات حول استخراج موارد تقدر بمئات المليارات من الدولارات على القمر وفي أي مكان آخر.

قال مالكولم ديفيس ، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأسترالية والذي يبحث الآن في سياسة الفضاء في معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي في كانبيرا: “إن اهتمامنا في الغرب يتعلق أكثر بمن يضع قواعد الطريق ، وخاصة الوصول إلى الموارد”.

قال: “الخطر الأكبر هو أن لديك مجموعتان متعارضتان من القواعد”. “يمكن أن يكون لديك شركة صينية على سطح القمر في ثلاثينيات القرن الحالي تطالب بأراضي بها مورد ، بنفس الطريقة التي يطالب بها الصينيون بحر الصين الجنوبي بأكمله.

الجغرافيا السياسية للفضاء ، التي كانت ذات يوم حدودًا جمعت المنافسين معًا من أجل مصلحة البشرية ، تعكس الآن المنافسة على الأرض بين الولايات المتحدة وحلفائها ضد الصين وروسيا.

إنشاء ناتو فضائي

ومثلما ألقت بكين وموسكو باللوم على التحالفات العسكرية الأمريكية في أوروبا وآسيا لإذكاء التوترات بشأن أوكرانيا وتايوان ، حذرت وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة من أن الولايات المتحدة تريد الآن إقامة “الناتو الفضائي”.

في قلب النزاع هناك اتفاقيات أرتميس التي صاغتها الولايات المتحدة ، وهي مجموعة مبادئ غير ملزمة قانونًا لتنظيم النشاط على القمر والمريخ وما وراءهما.

هذه المبادرة ، التي تقول ناسا إنها تستند إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 ، تشكل الأساس لجهود وكالة الفضاء لوضع رواد فضاء على سطح القمر هذا العقد وبدء عمليات التنقيب عن العناصر القمرية المربحة.

ووافقت 19 دولة حتى الآن على دعم الاتفاقات ، بما في ذلك أربع دول – رومانيا وكولومبيا والبحرين وسنغافورة – التي وقعت بعد غزو بوتين دفعت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل روسيا.

وتأكيدًا على الانقسام ، كانت أوكرانيا عضوًا مبكرًا في نادي أرتميس بعد توقيع حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أواخر عام 2020.

قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في خطاب ألقته في 18 أبريل في قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية ، على بعد حوالي 160 ميلاً (250 كيلومترًا) شمال غرب لوس أنجلوس.

معارضة الصين وروسيا

وقالت: “بينما نمضي قدمًا ، سنظل مركزين على كتابة قواعد جديدة للطريق لضمان إجراء جميع الأنشطة الفضائية بطريقة مسؤولة وسلمية ومستدامة”. “الولايات المتحدة ملتزمة بقيادة الطريق والقيادة بالقدوة”.

قادت الصين وروسيا معارضة الاتفاقات ، وتعهدتا بتعاون فضائي أكبر في أوائل فبراير كجزء من شراكة “بلا حدود” عندما زار بوتين الرئيس شي جين بينغ في بكين قبل وقت قصير من بدء الحرب.

إنهم يروجون بشكل مشترك لمشروع بديل على القمر يقولون إنه مفتوح لجميع البلدان الأخرى: محطة أبحاث القمر الدولية.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها الصين في اتفاقيات أرتميس في بند يسمح للدول بتعيين مناطق على القمر كـ “مناطق أمان” – مناطق على سطح القمر يجب على الآخرين تجنبها.

بالنسبة للأمريكيين وشركائهم في ارتميس ، فإن المناطق الحصرية هي وسيلة للامتثال للالتزامات بموجب معاهدة الفضاء الخارجي ، والتي تتطلب من الدول تجنب “التدخل الضار” في الفضاء.

استيلاء مقنع على أراضي القمر

ومع ذلك ، بالنسبة للصين ، فإن مناطق الأمان عبارة عن عمليات استيلاء مقنعة على الأراضي في انتهاك للقانون الدولي. تريد بكين تسوية وضع أي قواعد في الأمم المتحدة ، حيث يمكنها الاعتماد على الدعم من مجموعة أكبر من الدول المتلهفة لإقامة علاقات ودية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لقد حان الوقت الذي تستيقظ فيه الولايات المتحدة وتشتم القهوة “، هذا ما أعلنته صحيفة” تشاينا ديلي “الرسمية في مقال افتتاحي في (يناير) انتقد كيف أن وكالة ناسا” اخترعت “مفهوم مناطق الأمان للسماح للحكومات أو الشركات بحجز مناطق على القمر. “لم يعد العالم مهتمًا بمخططاته المهيمنة والتقسيمية.”

لدى الصين سبب وجيه للشك في جهود الولايات المتحدة في الفضاء. التشريع الأمريكي الذي تم تمريره لأول مرة في عام 2011 يمنع وكالة ناسا من معظم التفاعلات مع نظيرتها الصينية ، كما منعت الولايات المتحدة الصين من المشاركة في محطة الفضاء الدولية – وهي خطوة دفعت بكين ببساطة إلى بناء خاصتها.

قال لينكولن هاينز ، الأستاذ المساعد في كلية الحرب الجوية الأمريكية الذي درس برنامج الفضاء الصيني: “تم استبعاد الصين من هذا النظام والآن تسير على طريقتها الخاصة”.

تابع: “وهذا يثير التحدي فيما يتعلق بما إذا كان يمكنك الحصول على نظام متماسك من القواعد في الفضاء الخارجي عندما يكون لديك رؤيتان مختلفتان للنظام ولا يوجد أي تعاون.”.

روسيا تنسحب من محطة الفضاء الدولية

اقترح رئيس برنامج الفضاء الروسي ، مدير روسكوزموس ، دميتري روجوزين ، في أواخر أبريل أن روسيا قررت الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا جراء غزوها لأوكرانيا.

بينما كان برنامج الفضاء الروسي في حالة تراجع بالفعل قبل حرب بوتين ، تتحرك الصين بسرعة نحو هدف شي المتمثل في مطابقة القدرات الأمريكية في الفضاء.

أصبحت الصين أول دولة ترسل مسبارًا إلى الجانب البعيد من القمر في عام 2019 ، وفي العام الماضي أصبحت ثاني دولة فقط بعد الولايات المتحدة تهبط بمركبة على سطح المريخ.

في 10 مارس ، أطلقت الصين صاروخ لونج مارش من مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية لنقل البضائع إلى تيانجونج ، المركبة الفضائية التي تخطط بكين لإكمالها هذا العام – مما يجعل الصين الدولة الوحيدة التي تشغل محطتها الفضائية الخاصة. في الشهر التالي ، أمر شي المسؤولين ببناء موقع رائد عالميًا لإطلاق المركبات الفضائية في هاينان.

قال شي في مقدمة الكتاب الأبيض حول برنامج الفضاء الصيني الذي صدر في يناير ، والذي قال إن الصين تخطط لإطلاق مهمة روبوتية إلى القمر حوالي عام 2025.

إرسال رواد فضاء إلى القمر

قد تكون الصين قادرة على إرسال رواد فضاء إلى القمر لأول مرة بحلول عام 2030 ، حسبما قال يي بيجيان ، كبير مصممي أول مسبار قمري صيني ، لوسائل الإعلام الحكومية في ذلك الوقت.

قالت ميشيل هانلون ، المدير المشارك لمركز قانون الجو والفضاء بجامعة ميسيسيبي ورئيسة تحرير مجلة قانون الفضاء: “تريد الصين بشدة حقًا أن يُنظر إليها على أنها وكالة ناسا في المستقبل”. “يريد أن يكون ذلك القائد. الصين تشعر أن الوقت قد حان للصين “.

نظرًا لأن الولايات المتحدة والصين ودول أخرى تستهدف القمر ، أصبحت الحاجة إلى وضع قواعد لتجنب الصراع أكثر إلحاحًا.

أجرت وكالة ناسا في أبريل اختبارات لإطلاق ارتميس 1 ، وهي أول مركبة فضائية أمريكية تستهدف القمر منذ أبولو 17 في عام 1972.

وبينما ستكون هذه المهمة آلية بالكامل ، فإن هدف ناسا هو إرسال رواد فضاء إلى القمر حوالي عام 2025 – بما في ذلك أول امرأة – وبناء قاعدة معسكر على سطح القمر.

ستقوم شركة سبيس اكسبلوريشن تكنولوجيز كورب المملوكة للملياردير إيلون ماسك بإجراء رحلة تجريبية من تكساس في الأشهر القليلة المقبلة لصاروخ ستار شيب الجديد للشركة ، والذي تخطط شركة سبيس اكس لاستخدامه لنقل البشر إلى القمر والمريخ.

ارتياد الفضاء

اليابان وكوريا الجنوبية ، كلا الموقعين على اتفاقية أرتميس ، لديهما مهمات قمرية تحت الإنشاء. وكذلك فعلت الهند ، أكبر دولة ترتاد الفضاء حتى الآن ولم تلتزم بالفرق الأمريكية أو الصينية الروسية. كما تعهد بوتين الشهر الماضي “باستعادة برنامج القمر”.

قال ستيفن فريلاند ، نائب رئيس مجموعة العمل المعنية بالجوانب القانونية لنشاط موارد الفضاء في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي: “القمر يلعب دوره”.

يتوقع فريلاند ، الأستاذ الفخري في القانون الدولي بجامعة ويسترن سيدني ، أن يرى بداية الجهود لاستخراج الموارد من سطح القمر بحلول نهاية العقد.

على عكس الأرض ، قد يحتوي القمر على كميات كبيرة من الهليوم -3 ، وهو نظير يحتمل أن يكون مفيدًا كبديل لليورانيوم لمحطات الطاقة النووية لأنه ليس مشعًا.

قالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية في عام 2019 إن القمر “يُشار إليه أحيانًا باسم الخليج الفارسي للنظام الشمسي” ، ويعتقد الخبراء أنه يمكن استبدال 5000 طن من الفحم بنحو ثلاث ملاعق كبيرة من الهيليوم -3.

على الرغم من عدم وجود دليل حتى الآن على أن الهليوم 3 يمكنه فعل ما يدعي المعززون ، إلا أن الباحثين الصينيين يبحثون بالفعل عن العنصر الموجود في صخور القمر التي أعيدت إلى الأرض في أواخر عام 2020 بواسطة إحدى الرحلات القمرية الصينية.

مصدر للمياه

يمكن أن يثبت القمر أيضًا أهميته كمصدر للمياه ، مأخوذ من الجليد في قطبي القمر ، لصنع وقود صاروخي يمكنه تشغيل البعثات إلى المريخ وأماكن أخرى في النظام الشمسي.

في الوقت الحالي ، يبدو أن الولايات المتحدة تتقدم في كسب الدول لتفسيرها لقواعد العمل في الفضاء.

مع اكتساب اتفاقيات أرتميس موقعين جدد ، لا تزال الصين تنتظر قائدًا آخر إلى جانب بوتين للانضمام إلى محطة أبحاث القمر الدولية.

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية في مارس أن مفاوضات جارية مع وكالة الفضاء الأوروبية وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن المشاركة في قاعدة القمر المنافسة. لكن الحرب الروسية في أوكرانيا من المرجح أن تجعل المشروع أقل جاذبية لبعض الدول.

علقت وكالة الفضاء الأوروبية في 17 مارس خطة لإرسال مركبة هبوط روسية الصنع إلى المريخ في سبتمبر أو أكتوبر ، بعد أن ألغت شركة OneWeb للأقمار الصناعية ومقرها المملكة المتحدة خططًا لإطلاق أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض على متن صواريخ روسية.

قال جوناثان ماكدويل ، عالم الفيزياء الفلكية في مركز الفيزياء الفلكية ، الذي تديره جامعة هارفارد ومؤسسة سميثسونيان: “سيكون التأثير على برنامج الفضاء الروسي كارثيًا”.

تعاون روسي صيني

على الرغم من أن الصين لا تحتاج إلى الخبرة الروسية ، فإن حسابات شي الاستراتيجية طويلة المدى تعني أن بكين من غير المرجح أن تتخلى عن موسكو في محاولة لكسب المزيد من الشركاء المحتملين. وقد دعا كبير مسؤولي الفضاء في بوتين بالفعل إلى تعاون أكبر مع الصين.

قال روجوزين ، مدير روسكوزموس ، في مقابلة مع محطة CGTN الصينية التي تديرها الدولة ، “إننا نعمل بشكل جيد مع أصدقائنا الصينيين ، لكي نكون أصدقاء في الفضاء ، يجب أن نكون أصدقاء على الأرض”.

يبدو أن الأمر نفسه ينطبق على الخصوم. في علامة على الخطأ الذي يمكن أن يحدث بدون مجموعة مشتركة من القواعد في الفضاء ، تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات في الأشهر الأخيرة بشأن حادثين العام الماضي بشأن أقمار صناعية أطلقتها شركة سبيس اكس من ماسك والتي قالت بكين إنها اقتربت بشكل خطير من محطتها الفضائية التي تدور حولها.

بعد أن قدمت الصين شكوى إلى الأمم المتحدة ، قالت الولايات المتحدة إن الإخطار ليس ضروريًا – مما يعني أن بكين بالغت في المخاطرة.

أثار ذلك غضب الصين أكثر ، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن الولايات المتحدة لم ترد على رسائل البريد الإلكتروني لمناقشة الحادث ولم “تُظهر الموقف المسؤول الواجب كقوة فضائية.

تشير الحلقة إلى مشكلة الصين الأكبر مع اتفاقيات أرتميس: تشعر بكين بالانزعاج من استبعادها من العملية والضغط عليها لقبول المبادئ التي صاغتها الولايات المتحدة بدلاً من الأمم المتحدة ، وفقًا لجيسيكا ويست ، كبيرة الباحثين ومديرة التحرير في مشروع مؤشر أمن الفضاء لدى معهد بروجيكت بلوشيرز لأبحاث السلام التابع للمجلس الكندي للكنائس.

وأضافت أن الصراع حول من يضع القواعد يظهر أن العالم لديه الكثير من العمل المتبقي لتجنب الاصطدام في الفضاء.

قال ويست: “لست متأكدًا من أن الناس توقعوا انفجار النشاط الفضائي الذي حدث”. “نحن لسنا مستعدين بشكل كاف.