اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة
المال - خاص 1:29 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19 1:29 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، أن الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد “سعفان”، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

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بقلم المال - خاص

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