اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: 60 ألف عامل غير منتظم بالدقهلية صرفوا منحة الرئيس حتى الآن

بقيمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر
دعاء حسني 6:16 م, الأربعاء, 13 مايو 20 6:16 م, الأربعاء, 13 مايو 20

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تابعت مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)  بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وتلقى وزير القوى العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من  أحمد القللي وكيل الوزارة  مدير المديرية في هذا الخصوص، عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه تم الصرف لنحو 43 ألفا  و444  عاملا غير منتظم من خلال 263 فرع للبريد ، و104  فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلي 16 أبريل الماضي ، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي لـ 16 الفاً و842 عاملا خلال الفترة من 26 إلي 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.

وأشار “القللي” إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 2523 عاملا بقيمة إجمالية مليوناً و261  ألفاً و500 جنيه ، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 197 منشأة ، من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية ومكاتب التفتيش العمالي .

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بقلم دعاء حسني

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