القوى العاملة : 29 ألف شخص سجلوا استمارة «عمالة غير منتظمة» في 48 ساعة

قال : "فيه صندوق هيصدر بقانون خلال الأيام القليلة القادمة مخصص لرعاية كل من تضرر من الأزمة".

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان مساء الاثنين إن 29 ألف شخص سجلوا استمارة «عمالة غير منتظمة» في 48 ساعة .

وقال وزير القوى العاملة في مداخلة مع برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: “بالتأكيد إحنا فيه عندنا جزء من العمالة غير المنتظمة له قاعدة بيانات عندنا من خلال الشركات اللي بتشغل هؤلاء وبالفعل طلعنا منحة استثائية 500 جنيه لكل عامل”.

وأضاف: “بالنسبة لغير المسجلين إحنا من الاسبوع اللي فات أطلقنا رقم على الواتس آب علشان الناس تحط الاسم والرقم القومي والتليفون والوظيفة اللي بيشتغلها علشان نسرع في إعداد قاعدة بيانات لهم”.

وأتابع: “أطلقنا أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة استمارة لتسجيل وبالفعل تم تشجيل 29 ألف استمارة خلال 48 ساعة .. استمارة للعمالة غير المنتظمة”.

وقال: “بدأت منظمات المجتمع المدني تبعت تبدي استعدادها صرف إعانات شهرية لآلاف الأفراد وأنا بطمن كل العمالة غير المنتظمة أننا شايفينهم ومعانا منظمات المجتمع المدني”.

وحول استجابة القطاع الخاص لقرارات خفض أعداد تواجد العمالة في أماكن العمل، أضاف الوزير: “مع بداية الأسبوع ده الوضع اتغير وكثير من مؤسسات القطاع الخاص بدأت فعلا توزيع العمالة لديها على أكثر من وردية لتخفيف تواجد أعداد العمالة في أماكن العمل”.

وتابع: “فيه مصانع بدأت تدي أجازات لعمالتها ونناشد أصحاب الأعمال وإحنا الحمد لله الموقف بالنسبة لنا جيد حتى الآن ومش عاوزين الموضوع يوصل لأكتر من كده فلازم نحافظ على تقليل التجمعات ونحاول مانخرجش من منازلنا إلا للضرورة القصوى”.

وأضاف: “فيما يخص القطاع السياحي ، فيها قطاعات اتأثرت بشكل كبير جدا ومنها قطاع السياحة وبالتأكيد احنا خلال الفترات السابقة لما كانت السياحة تتعرض لبعض الأزمات كنا من خلال الصناديق الخاصة للعمالة في الوزارة كنا بنقدر ندعم هذا القطاع”.