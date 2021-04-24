اقتصاد وأسواق

القوى العاملة : 29 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلًا من 25

بدلا من غد الأحد 25 أبريل
دعاء حسني 1:21 م, السبت, 24 أبريل 21 1:21 م, السبت, 24 أبريل 21

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن يوم الخميس الموافق 29 أبريل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة “عيد تحرير سيناء”، بدلا من غد الأحد 25 أبريل.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وتقدم وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، بأخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد تحرير سيناء.

معربا عن أمله فى القضاء على البؤر الإرهابية والإرهابيين سواء فى شبه جزيرة سيناء أو فى أى جزء من الأراضى المصرية، واستعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع مصر فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وقال “سعفان”: إننا بهذه المناسبة نذكر بكل فخر واعتزاز، شهداءنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن وذودا عن تراثه الخالد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكل عام ومصر الخالدة وشعبها العظيم وقواته المسلحة بخير وقوة وعزة وتقدم.

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بقلم دعاء حسني

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