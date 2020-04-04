اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: 208 ملايين دولار مستحقات ومعاشات وتحويلات المصريين بالأردن خلال 3 شهور

فضلا عن توفير 157 فرصة عمل
دعاء حسني 7:06 م, السبت, 4 أبريل 20 7:06 م, السبت, 4 أبريل 20

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجمالي المستحقات المالية المحصلة، والضمان والمعاشات، وتحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير- مارس 2020) بلغ 207 ملايين  و914 ألفا و88 دولارا، فضلا عن توفير 157 فرصة عمل ، وبلغ إجمالي من قاموا بتصويب أوضاعهم 121 ألفا و196 عاملا في مختلف المجالات .

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة في تصريحات له: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه المستشار العمالى بالسفارة طلعت السيد، إلي أن مبلع الـ 207 ملايين و914 ألفا و88 دولارا، تمثلت في 206 ملايين دولار تحويلات مالية للمصريين العاملين ، ومليون و908 ألاف و392 دولارا رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها من الضمان والمعاشات ، فضلا عن 5 آلاف و696 دولارا مستحقات محصلة للعاملين من حل شكواهم.

وأوضح المستشار العمالي أن الـ 157 فرصة عمل تمثلت في 94 فرصة عمل تم توفيرها بالداخل ، و63 عقدا تم اعتمادها للمصريين للعمل بالأردن.

وأشار إلى أن إجمالي الشكاوي التي تلقاها المكتب 36 شكوي، تم تسوية 18 منها وديا، وتم إحالة 5 شكوي للقضاء، ومازالت 13 شكوى قيد البحث والدراسة .   

كما قام المكتب بزيارات ولقاءات واستشارات بلغت 1121 منها 1025 استشارات عمالية ، و61 زيارة خاصة بالجهات الحكومية المعنية لحل مشاكل العمال، و21 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لمتابعة مطالب المصريين العاملين بهذه المنشآت ، و12 لقاءً مع التجمعات العمالية .

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بقلم دعاء حسني

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