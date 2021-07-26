اقتصاد وأسواق

«القوى العاملة» : 16 ألفًا أعداد العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية بينهم 11 ألفًا بشركة أوراسكوم

تمهيدًا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
دعاء حسني 6:56 م, الأثنين, 26 يوليو 21 6:56 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، استئناف حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أنه تم حصر ما يقرب من 16 ألف عامل غير منتظم، منهم ما يقرب من 11 ألفًا بشركة أوراسكوم تمهيدًا لشمولهم بأوجه الرعاية التأمينية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه في ديوان عام الوزارة، وفد شركة أوراسكوم للمقاولات لبحث عمل منظومة تأمينية لرعاية العمالة غير المنتظمة في مواقع عمل الشركة بالمحافظات.

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وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع عمل المشروعات التي تنفذها الشركة، وإصدار الرقم القومي لكل عامل مدون به مهنته طبقًا لشهادات قياس مستوى المهارة مزاولة الحرفة.

وأكد سعفان أهمية التأمين على تلك الفئة من العمالة غير المنتظمة اجتماعيًّا، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تعميم هذا النموذج للتأمين على العمالة غير المنتظمة في جميع الشركات العاملة بمجال المقاولات.

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وتقدَّم الوزير بالشكر لشركة أوراسكوم على التعاون والسعي مع الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وذلك بحضور خالد السعيد نائب رئيس الموارد البشرية والمعلومات، ومحمد عماد مدير إدارة الموارد البشرية للعمالة غير المنتظمة، وحنان كامل، وجورج ناشد بإدارة الموارد البشرية،

ومن جانب الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، والدكتور مجدي عبد العزيز القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

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بقلم دعاء حسني

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