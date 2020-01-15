«القوى العاملة»: 110 ملايين جنيه رواتب تقاعدية حولت للمصريين السابق عملهم بالأردن خلال عام

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تحويل 6 ملايين و962 ألفا و136 دولاراً تحويلات تقاعد ورواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها المصريين السابق لهم العمل بالأردن، وذلك بما قيمته 110 ملايين و691 ألف جنيه مصري، وذلك خلال عام 2019.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن إجمالي المستحقات التي تم تحصيلها للعمال السابق تقديمهم بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم بلغت 102 ألفاً و112 دولاراً أي ما يوازي مليونا و531 جنيها مصريا.

وأشار إلى أن إجمالي الشكاوي التي تلقاها المكتب بلغت 246 شكوي ، تم حل 238 شكوي وديا بنسبة 97% ، والباقي محل الدراسة والبحث، وتم توثيق 396 عقد عمل ، وتجديد 203 آلاف و974 تصريح عمل، واستخراج 214 شهادة مستثمر .