القوى العاملة: 1000 فرصة عمل للشباب بملتقى توظيف أسيوط  

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط عن تنظيم ملتقى توظيفي بالمحافظة الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر ، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساء بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحى شرق، يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من كبرى شركات القطاع الخاص ، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، واللواء عصام إبراهيم محافظ أسيوط .

وأوضح على مصطفى مدير مديرية القوى العاملة أسيوط أن ملتقى التوظيف يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات، ومن سن 19 عاما وحتى 55 عاما، فضلًا عن توفير فرص التدريب المهنى بمراكز التدريب التابعة للمديرية أسيوط لتأهيل الشباب لسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تخصيص أماكن لاستقبال ذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة، وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

كانت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة قد وجهت المديريات بالمتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عملهم اللائقة والحقيقية وإرسال ما يفيد ذلك إلى الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.