«القوى العاملة» : منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى

للمرة الثانية في أقل من شهر، واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، زياراته الميدانية لمدينة العلمين الجديدة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينا.

واطمأن على العاملين بمواقع العمل والإنتاج بالمشروعات الكبرى، حيث كان في استقباله المهندس أسامة عبد الغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والتنفيذيين والفنيين.

وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكل الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والانتقال إلي مواقع المشروعات المختلفة في كل المحافظات للبدء في وضع خطة كاملة لرعاية هذه الفئة على الطبيعة من خلال المشروعات الكبرى.

لافتا إلى أننا بدأنا بمدينة العلمين منذ ما يقرب من 21 يوما لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية ” قطاع الأحوال المدنية”، وجهاز المدينة.

وتم إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع، ووصل عدد ما تم حصره خلال هذه المدة البسيطة إلي 22 ألفاً و339 عاملا غير منتظم.

ومن المنتظر أن يزيد العدد في الأسبوع الرابع على 30 ألف عامل.

مؤكدا أنه في أوائل العام المقبل ستكون هناك منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة.

واستهل الوزير كلمته بتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير للقائمين على المشروع من ديوان عام الوزارة والمديريات ، ورئاسة جهاز العلمين الجديدة ، ومسئولى وزارة الداخلية ، والشركات القائمة على المشروعات على الجهد المبذول فى إنجاح عملية حصر العمالة غير المنتظمة العاملة فى مشروعات المدينة.

وأكد الوزير كفاءة العامل المصري ومهاراته التى لطالما كانت هى الأساس فى نجاح أى مشروع، وذلك إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة.

مشيراً إلي أن ما يتم حالياً من تسجيل ورعاية لتلك الفئة ماهو إلا جزء بسيط يقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته .

ولفت الوزير إلى أن مدينة العلمين الجديدة نموذج رائع للمدن الذكية والجيل الرابع التى وجهت القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ببنائها فى أرجاء الجمهورية لخدمة أبناء الوطن ليحيوا حياة كريمة تليق بالمواطن المصري وتحقق طموحاته وأحلامه ، وسوف يتحدث عنها العالم أجمع والتى تمت بسواعد مصرية أصيلة.

ووجه الوزير الشكر لمسئولي الشركات القائمة على مشروعات المدينة، والذين لولاهم ما كان لهذه المبادرة أن تبوء بالنجاح الذى وصلنا له اليوم ، وكانوا خير داعم لنا ، ولم يترددوا فى التعاون معنا لخدمة أبناء الوطن من العمالة غير المنتظمة ، مؤكداً أن الوزارة قد تحملت كل التكاليف الخاصة بتسجيل العمالة واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة ، وبطاقات الرقم القومى من حسابات الرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة ومديرياتها ، إيماناً منها بأهمية تلك الفئة وضرورة رعايتها.

وسيتم العمل مع باقى الشركات فى الفترة القادمة لاستكمال التسجيل للشركات الفرعية القائمة على بعض المشروعات.

وأوضح الوزير أن كل ما يتم يعتبر هدية من الدولة المصرية للأيدي العاملة، والتى تمكنت من تحدى المستحيل ، وأنجزت هذا النموذج المبهر، والذي بمجرد أن ينتهي نفتخر به جميعاً كمصريين .

كما أشار الوزير إلى تصور القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية لمكانة مصر والتى كلما تبلورت على الأرض تكونت لدى المواطنين قناعة أن الأحلام التى نحلم بها يمكن أن تتحقق الحلم تلو الآخر.

وأضاف أن أى إنجاز تم كان بدايته حلم، والذى بدوره يؤدي إلى مردود وعائد ينتظره العمال المصريين من تأمين صحى شامل، وتعليم ورعاية إجتماعية ، كل هذا يحتاج إلى قدرة إقتصادية لن تتحقق إلا بسواعد تلك العمالة .

كما قدم الوزير الشكر إلى وزير الإسكان والمرافق المهندس عاصم الجزار على كل التسهيلات التى قدمها لإنجاح تلك المبادرة .

وفي نفس السياق وجه رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ، على جهوده وتفانيه فى خدمة ورعاية العمالة غير المنتظمة، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم.

مؤكدا أن عملية التسجيل والحصر لم تكن سهلة ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضى كنا نسعى إليه نحقق به الخير للعمال ، مشددا علي أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها.

وفي ختام الزيارة أهدى وزير القوي العاملة، درع الوزارة وشهادة شكر وتقدير، للمهندس أسامة عبد الغني رئيس الجهاز ، واللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، تسلمه نيابة عنه اللواء طه زهير مدير منطقة بحري للأحوال المدنية على الجهود التي بذلت في سبيل حصر العمالة غير المنتظمة بالشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة.

كما تم منح شهادة تقدير للمهندس محمد سمير فهمي مدير عام التنمية والعلاقات العامة بالجهاز.

وكرم الوزير عدد من الشركات التى شاركت فى عملية حصر العمالة غير المنتظمة، حيث منح درع وشهادة تقدير إلي 10 شركات هي: أوراسكوم الانشاء، وأبناء حسن علام، ومجموعة اتحاد المقاولين العالمية، والهندسية للصناعات والتشييد (سياك)، وجاما، وريدكون للتعمير، والهندسية للإنشاء والتعمير (درة)، والبحر الأحمر للمقاولات، وكونكورد (الحي اللاتيني)، وبتروجيت.

كما منح الوزير 8 شركات شهادات تقدير وهي : المتحدة للمقاولات، والمقاولون العرب، وسامكريت مصر، والوطنية للتشييد (سامكو)، وكونكريت بلس للانشاء والخرسانة، والإسكندرية الإنشاءات (طلعت مصطفى)، ووادي النيل، والوطنية للمقاولات العامة.

وقال وزير القوي العاملة: إنه قبل ثلاثة أسابيع تم البدء لرعاية هذه الفئة من قبل فريق عمل من وزارتي القوي العاملة والداخلية ، وجهاز المدينة، حيث تم إجراء اختبارات قياس مستوي المهارة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى للمدينة من قبل مهندسي المواقع.

وتم تخصيص 3 كرفانات الأول خاص بإصدار شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة، والثاني خاص بتسجيل استمارات البطاقات ، والثالث خاص بمصلحة الأحوال المدنية لمراجعة الاستمارات وتصوير العامل الذي أنهى قياس مستوى مهارته.

وشدد الوزير على أن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ستقدم لهذه الفئة لن تتم إلا إذا حصلت على بطاقات رقم قومى مثبت عليها المهن التي يعملون بها كعمالة غير منتظمة، حفاظًا على الخدمات والدعم التي تقدمها الدولة وضمان وصولها لمستحقيها.

وكان الوزير قد شكل لجنة من الإدارات المركزية من وزارة القوى العاملة شملت التدريب المهني ، والتشغيل وسوق العمل ، والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن مديريتي القوي العاملة بمحافظتي الإسكندرية ومطروح للبدء في رعاية العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لتوفير الحماية التأمينية والرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة.