القوى العاملة: منظمة العمل الدولية رفعت مصر من القائمة السوداء

أ ش أتلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقا به القائمة الأولية التى سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التى يطلق عليها مصطلح "القائمة السوداء" للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية. وأكد

أ ش أ

تلقى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية مرفقا به القائمة الأولية التى سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التى يطلق عليها مصطلح “القائمة السوداء” للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.



وأكد المستشار العمالى أسامة صابر التابع لوزارة القوى العاملة، ببعثة مصر بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة بجنيف، أن القائمة بها 40 دولة من 187 دولة على مستوي العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية، وتناقش حالات هذه الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير فى الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده فى يونيو المقبل بجنيف.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، فى بيان اليوم السبت، أن عدم إدراج مصر علي هذه القائمة لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهد كبيرة وعمل شاق من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلو العمال وأصحاب الأعمال” ، لمعالجة ملاحظات لجنة الخبراء منذ عام 2008 علي قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 ، وذلك لمواءمة تشريعاتها بمعايير العمل الدولية، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الجديد، بما يتماشى مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وقال: سيتم إجراء الانتخابات النقابية بإرادة عمالية لاختيار منظماتهم، على مرحلتين فى مايو المقبل، وذلك بعد 12 عاماً من آخر انتخابات أجريت فى 2006 لتعمل كافة المنظمات النقابية – بعد توفيق أوضاعها- بمظلة تشريعية واحدة، كما ستجرى فى نفـس الموعد انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار إلي أنه من نتائج هذا الجهد -أيضا- دخول مصر في برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، مما أسهم فى عدم إدراج اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة “ديزنى” العالمية، وذلك يعطي مؤشرا إيجابيا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر بلجنة معايير العمل الدولية 30 مايو المقبل القائمة النهائية للحالات الفردية، حيث تتضمن القائمة الأولية 40 دولة.