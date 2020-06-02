القوى العاملة للراغبين فى العودة إلى الإمارات: لا تحجزوا التذاكر قبل تصريح الدخول

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، أكد خلاله أن المقيمين الراغبين في العودة من بلادهم إلى الإمارات، عدم حجز أو شراء تذاكر السفر، أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب الحصول على تصريح دخول على الدولة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، أشارت فيه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، نبهت على المقيمين الراغبين في العودة إلى الدولة، عدم حجز أو شراء تذاكر السفر، أو السفر قبل الحصول على الموافقة على طلب الحصول على تصريح دخول على الدولة، موضحة عبر موقعها الإلكترونى أن “مراجعة الطلب قد يتطلب بعض الوقت، وبعد حصول المتقدم على الموافقة، يمكنه حجز تذاكر السفر وفقًا لتاريخ السفر الفعلي، حيث تعتبر التواريخ المدخلة في الطلب تواريخ افتراضية .

ودعت الهيئة الأفراد الذين يحملون إقامات سارية ويرغبون في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة ” تصريح دخول المقيمين” على موقعها (Smartservice.ica.gov.ae )، حيث خصصت الهيئة هذه الخدمة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة وممن لديهم إقامات سارية وتتيح لهم إمكانية إصدار تصاريح لدخول دولة الإمارات وتسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة وتعتمد الموافقة على الطلبات على الأوضاع الراهنة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قد أعلنت فى وقت سابق، إمكانية عودة المقيمين في الإمارات المتواجدين حاليا بالخارج، والذين يحملون إقامات سارية، اعتبارا من الأول من يونيو.

وذكرت الهيئة على موقعها أن الوثائق والمستندات المطلوبة، للحصول على تصريح الدخول هي صورة من الإقامة (إجباري)، وصورة من جواز السفر (إجباري).

وحددت ثلاثة متطلبات، يجب توافرها هي أن تكون الإقامة فعالة، وأن يكون المقيم متواجدا خارج الدولة فى أثناء تقديم الطلب، وإثبات سبب الزيارة خارج الدولة.

