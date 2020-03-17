القوى العاملة : غدا قرار بخصوص تخفيض تواجد الموظفين بالقطاع الخاص

قال إن "القوى العاملة في مصر 28.5 مليون، وفيه منهم 23.5 مليون ونص في القطاع الخاص".

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن غدا سيكون هناك قرار بخصوص تخفيض تواجد الموظفين بالقطاع الخاص ، على غرار القرار الحكومي، ضمن تدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا .

القوى العاملة : كان لزاما يبقى فيه تحرك سريع للقطاع الخاص

وقال وزير القوى العاملة في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتي”: “فيما يخص التعامل مع القطاع الخاص في هذا الظرف، ورئيس الوزراء (الدكتور مصطفى مدبولي) أصدر قرار فيه مجموعة من الآليات يشمل كل العمالة الخاصة بالدولة ، كان لزاما يبقى فيه تحرك سريع للقطاع الخاص”.

وأضاف: “تم عقد اجتماع النهاردة حضر فيه جميع الجهات على رأسها ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال وأيضا من الجهات التنفيذية الحكومية علشان نناقش تطبيق آلية خاصة بالقطاع الخاص برؤيته بحيث اننا في النهاية نصل لحماية للشعب المصري من هذا الفيروس اللي بيجتاح دول كثيرة .. الجلسة اخدت وقت طويل واتحاد الصناعات طلب لاخذ رأي أعضائه اديناله فرصة لحد غدا الساعة 2 هيرد علينا”.

وتابع: “القوى العاملة في مصر 28.5 مليون، وفيه منهم 23.5 مليون ونص في القطاع الخاص، وهو القوام الأساسي للعمالة هي للقطاع الخاص وإن شاء الله بكرة هيكون فيه قرار”.

وقال وزير القوى العاملة : ” على سبيل المثال قولنا ان المصانع بتعمل بنظم ورديات .. قولنا لو مثلا قدرنا نخلي الوردتين دول 3 ورديات ده هيبقى اكيد هيعمل تخفيض لعدد العمالة اللي موجودة .. ودي آلية من الآليات اللي اقترحناها لكن احنا منتظرين برضو رؤية اتحاد الصناعات”.

وأضاف: “إحنا بنحاول بقدر الإمكان نناشد المواطن المصري إننا كلنا يجب أن نكون على قدر المسئولية في هذا الظرف الطارئ، الدولة بتسخر كل إمكانياتها للحفاظ على صحة المواطن المصري، والناس كلها بتعمل علشان خاطركوا فنرجوا تكونوا انتوا كمان على قدر المسئولية وعلى قدر الحدث بنتعرضله”.