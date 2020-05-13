القوى العاملة: غدا آخر موعد لصرف الدفعة الأولى من منحة السيسي للعمالة غير المنتظمة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن غدا الخميس هو الموعد الأخير لصرف الدفعة الأولى للمتخلفين عن صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر.

وتأتي المنحة للعمالة غير المنتظمة مساندة من الدولة المصرية لهذه الفئة من العمالة المضارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كان وزير القوى العاملة قد طالب كل مستحق أن يكون معه تليفونه الشخصي المسجل عليه الرسالة النصية التي تحدد موعد ومكان صرف المنحة، وبطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها، حيث أنه لن يتمكن من الدخول لمنفذ صرف المنحة إلا بذلك، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.