القوى العاملة: صرف 22.6 مليون جنيه لـ 44619 عاملا غير منتظم بالقاهرة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القاهرة بصرف منحا لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً واقتصادياً بلغت 22 مليوناً و626 ألف جنيه لـ 44 ألفا و619 عاملا.

تمثلت في صرف منحة عيد العمال للعمالة المسجلة وعددها 44 ألفاً و 405 عمال، بإجمالي 22 مليونا و99 ألف جنيه، و147 منحة مولود جديد بـ 296 ألف جنيه، و34 منحة زواج بـ 102 ألف جنيه ، و17 منحة وفاة أحد الأقارب بـ 34 ألف جنيه ، و6 منح وفاة عمال بـ 60 ألف جنيه ، وباقى منحة وفاة عامل آخر بمبلغ 8000 جنيه ، وصرف 27 ألف جنيه لعمل 9 عمليات جراحية لـ 9 عمال .

وقال وزير القوى العاملة في تصريحات له إن المديرية قامت بتعيين 5958 شاباً منهم 32 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 15732 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 197 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 100 أجنبي وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1381 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1342 رخصة مزاولة المهنة.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي – أن المديرية تلقت 909 شكاوى، منها 120 تم تسويتها وديا، وتم إحالة 249 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 73 شكوى، وإحالة 20 لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 447 تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 198 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 223 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 148 شكوى وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 222 منشأة، وإعادة التفتيش على 369 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 149 محضر سلامة وصحة مهنية و13 غلق إداري، كما تم بحث 17 شكوى، وعقد 11 ندوة توعية.