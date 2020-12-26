اقتصاد وأسواق

القوى العاملة : صرف 1.3 مليون جنيه منحة لـ«2719» من العمالة غير المنتظمة بالأقصر

تعيين 462 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة الأقصر
دعاء حسني 6:07 م, السبت, 26 ديسمبر 20 6:07 م, السبت, 26 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 462 شاباً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذى بلغ عددهم 1064 شاباً، منهم 13 من ذوى الهمم، كما تم استخراج 182 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة منهم شهادة لذوى القدرات .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف مبلغ مليون و359 ألفاً و500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملاً، كما تم صرف رعاية صحية لـ 140 عاملا وعاملة بإجمالى 67 ألفاً و 164 جنيهاً، وصرف 3000 جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و6 منح مواليد لـ 12 عاملاً بمبلغ 3000 جنيه أخري.

اقرأ أيضا  تفعيل البورصة السلعية خلال النصف الثانى من 2021

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 206 منشآت دورى وحملات، وأسفر عن 149محضراً، كما تم تلقى 3 شكاوى، تم بحث شكوتين منها وأخرى ما زالت تحت البحث، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

اقرأ أيضا  إبراهيم عشماوي: مبادرات القطاع الخاص ساهمت فى تخفيف آثار كورونا عن صغار التجار

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وإعادة التفتيش على 126 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 100 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة ، وفك وتركيب الصوب الزراعية ، وعمل دورة تدريبية أخري فى التفصيل والحياكة ، وفى مجال التبريد والتكييف .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر 21-12-2020.. وارتفاع عيار 21

كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

القوى العاملة: استرداد 9 ملايين ليرة لبنانية لـ 6 عمال مصريين

دعاء حسني 5:54 م, السبت, 26 ديسمبر 20

بتكلفة 40 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان أعمال تطوير قرية عبد الحليم محمود

السيد فؤاد 3:50 م, السبت, 26 ديسمبر 20

المالية: فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للصناعة 10 مليارات جنيه

منى عبدالباري 2:45 م, السبت, 26 ديسمبر 20

المالية : إعفاء المنشآت السياحية والفندقية من سداد الضريبة العقارية لمدة 4 أشهر

منى عبدالباري 2:18 م, السبت, 26 ديسمبر 20

أسعار الذهب اليوم في مصر 26-12-2020 وصعود عيار 21

عمر سالم 12:22 م, السبت, 26 ديسمبر 20

«بريتش أمريكان توباكو» تطرح أول منتج تبغ مُسخَّن في السوق المصرية

المرسي عزت 11:27 ص, السبت, 26 ديسمبر 20