القوى العاملة: حملات تفتيشية على 1326 منشأة والرد على 232 شكوى بالغربية

قامت مديرية القوى العاملة بالغربية ، بعمل حملات مشتركة بين مكاتبى التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 1326 منشأة، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم ، وقد تم غلق 6 منشآت فى نطاق المحلة الكبرى وطنطا لاكتشاف بعض الحالات بها وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم إجازات .

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان، من مدير المديرية عن إنجازات أبريل الماضى ، أوضح فيه فتحي دسوقى مدير المديرية انه تم الرد على 232 شكوى وردت من ديوان عام المحافظة والبوابة الالكترونية للشكاوى.

كما قامت المديرية ، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار كورونا بالمحافظة، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

وأوضح أنه تم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 60 ألفا و276 مستحقا بالمحافظة، كما تم متابعة صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 1277 عاملا بقيمة إجمالية 638 ألفا و 500 جنيه ، وصرف منحة مولود لعاملين ، و2000 جنيه مساعدة مالية لإجراء عملية جراحية لأحد العمال .

