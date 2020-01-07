القوى العاملة توجه بالتدريب على المهن المهددة بالانقراض والمرتبطة بالطاقة الشمسية

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة على المهن المهددة بالانقراض والمرتبطة بالطاقة الشمسية.

وأكد “سعفان” أن هذا التدريب من أجل التشغيل، وإقامة مشروع صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة “حياه كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا.

دورات غير تقليدية في الوادي الجديد

وقال الوزير : إن مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية علي المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها.

وأشار الوزير إلي أنه يتم حاليا -أيضا- تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلا دورة أخري بنفس العدد وعلي نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر .

وقال الوزير إنها تهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية ،حيث يتم استخدام مخلفات النخيل وهى من المهن التي تقبل عليها الفتيات نظرا لجمال هذه المهنة، لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهنة من الانقراض، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بجزء كبير فى حل مشكلة البطالة .

وأوضح الوزير أنه المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة ، حيث أن اتجاه الدولة حاليا استخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التى تتميز بها محافظة الوادي الجديد.

وأشار إلى أن جميع المشروعات القومية التى تقام حاليا بالمحافظة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتم تنفيذ تلك البرامج لتوفير العمالة المدربة لتلك المهنة التى يحتاجها سوق العمل.

دورات تدريبية متنوعة

وفي السياق ذاتها قال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد : إنه بجانب هذه الدورات تقام دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لنحو 15 متدربا ومتدربة.

وأكد أن هذه البرنامج كلها تقدم بالمجان للشباب والفتيات تنفيذ لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء محمد الزملوط .

ويقوم مدير المديرية بصفة مستمرة بتفقد مراكز التدريب لمتابعة الدورات التدريبية، ومنها علي الوحدات المتنقلة التي يتم التدريب بها علي مهنة التفصيل، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والتركيبات والسباكة الصحية، تمهيدا لمنح الثلاثة الأوائل ماكينة خياطة لكل متدربة وشنطة معدات لكل متدرب من الذكور.

وكشف “طليب” عن أن محافظ الوادي الجديد تشجيعا للمتدربات منح الثلاثة الأوائل مكافأة مالية، حيث يحصل الأول على مبلغ 3000 جنيه، والثاني 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه تحفيزا لهم.

كما وجه بضرورة الاستفادة من المتدربات ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم.