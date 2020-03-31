القوى العاملة توافق على صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المتضررة من ” كورونا “

للمنشآت التى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو التى خفضت عمالتها فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية

نجحت الجهود التى بذلها الإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية ، فى الحصول على موافقة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة فى تقديم إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية المضارين من وباء فيروس ” كورونا ” المستجد ، والتى تم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وقال عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ،أن موافقة الصندوق تأتى ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الفئات المتضررة من العاملين بالسياحة، وتتويجاً للمفاوضات والمباحثات والإجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية بين القطاع السياحى بقيادة الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، وأحمد الوصيف ، رئيس إتحاد الغرف السياحية مع محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وأشار إلى أن الإجتماعات أسفرت عن إصدار صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لخطاب موجه إلى رئيس إتحاد الغرف السياحية ، يؤكد فيه أمينه العام الأستاذ محمد إبراهيم البدوى، صرف إعانات مالية من الصندوق للعاملين المضارين ” المؤمن عليهم ” ، فى محاولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية فى سداد قيمة رواتب العاملين بمنشآتهم .

وأضاف أن الصندوق فى كتابه للغرفة ناشد المنشآت المتضررة من فيروس كورونا ، التقدم ببيانات عمالها وفقاً لإستمارة التأمينات الإجتماعية ، وإدراجها فى نموذج خاص تم إعداده من قبل الصندوق بنظام أكسيل شيت EXCEL SHEET MODELS ، ونسخه منه على إسطوانة مدمجة CD .

وأوضح رئيس غرفة المشـآت السياحية ، أن إدارة صندوق الطوارئ قررت التعامل مع المنشآت السياحية بنفس الطرق والآليات التى تم التعامل بها عقب أحداث 2011 وما تلاها من أزمات.

وأكد أن الصندوق قرر أن يكون آخر موعد لتلقيه بيانات العاملين بعد مراجعتها من الغرف السياحية المعنية والإتحاد المصرى للغرف السياحية الخميس 16 إبريل المقبل .