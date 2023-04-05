«القوى العاملة» توافق على تأسيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية

وافقت مديرية القوى العاملة بالقاهرة على تأسيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية.

كشف رضا إبراهيم رئيس مجلس إدارة النقابة أنه تم البدء فى إجراءات التأسيس منذ عام 2020 نظرا لما مرت به البلاد من انتشار فيروس كورونا والذى تأثر به الجميع خاصة العاملين بالقطاع الطبى وكشف عن وجود حاجة ملحة لنقابة تخدم العاملين بالمنشآت والشركات الطبية الخاصة وترعى مصالحهم.

وأضاف أن القائمين على إنشاء النقابة يسعون إلى تحقيق عدة أهداف وهى توفير غطاء طبى لهم إذا ما تعرضوا لمرض أو حادث وكذلك وجود كيان يقدم لهم الإعانة والمساندة إذا ما تركوا عملهم أو أصابهم ما يمنعهم عن العمل أو تعرضوا لأى ظلم أو تعسف من جهة عملهم بما يخالف القانون، فضلا عن تقديم دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وإتاحة فرص عمل لهم إذا ما تركوا عملهم.

ويتكون مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الطبية من كل من رضا إبراهيم رئيس مجلس الإدارة، وغادة عبد الرحيم نائب أول للرئيس، و أنصارى عبد الرحمن نائب ثان للرئيس، بجانب هانى عبد العزيز -أمين عام وإيمان عبد الجواد أمين الصندوق وعبد السلام أحمد أمين عام مساعد، و تامر عبد الفتاح أمين صندوق مساعد.

وأكد “إبراهيم” أن الشروط المطلوبة للانضمام لعضوية النقابة تتضمن أن يكون عاملا بإحدى المنشآت الطبية أو الشركات التى تعمل بالقطاع الطبى أو داخل إدارة طبية بإحدى الشركات القطاع العام أو الخاص، ولا يمكن لأصحاب الأعمال أو ممثليهم أو من يشغلون منصب مدير عام الانضمام إلى النقابة، لافتا إلى أن عضوية النقابات المهنية مثل نقابة الأطباء وغيرها لا يمنع الانضمام للنقابة.

وأوضح أنه سيتم اليوم تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة طرق تحقيق تلك الأهداف.

وأشار إلى أن القائمين على تأسيس النقابة هم محمد عزيز مدير شركة” A&Z” للتسويق الطبى وجمال الصاوى مدير التسويق والتعاقدات بمركز “نيورو ميد” للمخ والأعصاب، ورضا إبراهيم مدير تطوير الأعمال بتطبيق “رعاية” للحجز الطبى ومحمد فواز مدير تعاقدات ومبيعات مستشفى “نيورو سبيتاليا” وإسلام عبد الحليم مدير تنمية الأعمال بمستشفى العيون الدولى ود حازم عدلان مدير تطوير الأعمال بالقطاع الطبى بمجموعة “العربى جروب” ومؤمن محمد مسئول العلاقات العامة والتسويق بمركز “سيجما سكان” وأمير حبيب مدير التسويق والتعاقدات بمستشفى “فريد حبيب” وإيمان عبد الجواد مدير التسويق والتعاقدات بمستشفى “دار أبو العزايم” وهانى عبد العزيز بمستشفى المركز الدولى الطبى، ومحمد فرج مدير الشبكة الطبية بتطبيق “رعاية” وغادة عبد الرحيم نائب المدير التنفيذى لشركة “كلاود ميديكال” ومحمود حسب مدير التعاقدات بمركز “سيجما سكان”.