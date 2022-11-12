القوى العاملة تنهي دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالغربية

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، اختبار 17 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة، وذلك بعد إتمام البرنامج التدريبي.

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، في بيان صحفي اليوم السبت أن الاختبار شمل اختبار الخياطة نظرى وآخر عملى، منوها إلى أنه بعد التدريب ستقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.

وأكد أن ذلك يأتي انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة أو عمل مشروعات صغيرة تساعدهم في توفير حياة كريمة.