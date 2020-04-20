اقتصاد وأسواق

«القوى العاملة» تنفي فتح التسجيل لمرحلة ثانية للعمالة غير المنتظمة

تهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة
دعاء حسني 4:43 م, الأثنين, 20 أبريل 20 4:43 م, الأثنين, 20 أبريل 20

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جددت وزارة القوى العاملة نفيها عما أثير على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من المغرضين خلاف الحقيقة، من أن وزارة المالية أطلقت رابطًا للتسجيل لمرحلة ثانية لفئة العمالة غير المنتظمة.

وقام المكتب الإعلامي بوزارة القوى العاملة بالتواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي قام بدوره بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.

وتهيب وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة، عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.

مشيرة إلى أن هدف المغرضين وأهل الشر إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه تصرف على مدى 3 أشهر بإجمالي 1500 جنيه.

وهو نتاج الجهود التي قامت بها الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية، وما تم اتخاذه من إجراءات  احترازية تجنبًا لحدوث ما يعكر صفو  هذا العمل.

ولفت الوزارة إلى أنه مراعاة للظروف الطارئة التي حالت دون صرف المنحة خلال الأيام التي حددت من 13 إلى 16 أبريل الحالي ، فقد تم تخصيص أيام 26 و27 و28 و29 و30 أبريل للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له مع الالتزام بوصول الرسالة النصية  قبل الصرف بـ24 ساعة.

وأكدت الوزارة للمواطنين أن أي بيان رسمي يصدر عن الحكومة سوف يتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلًا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وفى كل وسائل الاعلام  المقروءة والمرئية والمسموعة.

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بقلم دعاء حسني

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