«القوى العاملة» تنفي صرف 500 جنيه معاشًا دائمًا للعمالة غير المنتظمة

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسمها على صفحات التواصل الاجتماعي

نفت وزارة القوى العاملة ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي بصرف 500 جنيه كمعاش دائم للعمالة غير المنتظمة.

وحذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسمها على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية التي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة التي لا تمس الحقيقة بصلة، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلًا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .