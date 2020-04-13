«القوى العاملة» تنفي تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية

نفت وزارة القوي العاملة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم علي موقع وزارة القوي العاملة عليهم الذهاب إلي الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل. وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة عدم…

نفت وزارة القوي العاملة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم علي موقع وزارة القوي العاملة عليهم الذهاب إلي الوحدة المحلية بصورة البطاقة ورقم الموبايل للتسجيل.

وأهابت وزارة القوى العاملة بالعمالة غير المنتظمة غير المسجلة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشيرة إلي أن هدفها إفساد المشهد الحضاري الذي تم فيه صرف المنحة في اليوم الأول.

وأكدت الوزارة للمواطنين أن أي جديد سيتم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فضلا عن موقع وزارة القوى العاملة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” وفى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة.

