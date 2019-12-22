“القوى العاملة” تنجح في تسوية أوضاع 788 عاملا في بيبسي مصر

تسوية مستحقات هؤلاء العاملين، على أن يبدأ التنفيذ في مارس 2020

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال عقد عدة جلسات تفاوض جماعي مع إدارة شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بالشركة، الحفاظ علي حقوق 788 عاملا، نظرا لانتهاء عقد الأرض المقام عليها المصنع خلال عام 2020.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد ، تقدم 149 عاملا بخطوط الإنتاج بطلبات إنهاء خدمتهم بالتراضي، وذلك بالمزايا المنصوص عليها بالبرنامج المطروح من الشركة، وضمان مستحقاتهم.

تلقى محمد سعفان ، وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من الإدارة العامة لعلاقات العمل، أشارت فيه إلى تسوية مستحقات هؤلاء العاملين، على أن يبدأ التنفيذ في مارس 2020، وذلك لكي يحصلوا علي الزيادات السنوية التي تمنح في يناير علي الأجر التأميني إلى جانب الزيادة التي تقررها الشركة في مارس من كل عام ، مع استمرار صرف أجورهم حتي هذا التاريخ.

كما تم الاتفاق بالنسبة للعاملين الذين سوف يتم نقلهم إلي مقرات الشركة الأخرى وفقا لخطة نقل خطوط الإنتاج ، فقد تقرر نقل 23 عاملا إلى مصانع الشركة الأخرى تحديدا “طنطا – المنيا – العامرية “، وذلك مع التأكيد من قرار النقل الأنسب للعامل مع الالتزام التام بالضوابط القانونية وفقا لقانون العمل ، للتأكيد على حصولهم علي بدل اغتراب وفقا للضوابط المحددة بالسياسة واللوائح المعمول بهافي الشركة وتحديدا وفقا للأماكن المنقول إليها العاملين .

أما بالنسبة لباقي العمال سيتم نقلهم إلي المقر الإداري الجديد للشركة .

وقد تقدم وزير القوي العاملة بالشكر التقدير لرئيس مجلس إدارة الشركة ، والتنظيم النقابي لاستجابتهم لجهود التسوية الودية ، وتوجه الطرفان بالشكر والتقدير إلى سعفان على رعايته وجهوده لتسوية مطالب العاملين بشكل ودي.