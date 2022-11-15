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القوى العاملة تناشد الباحثين عن فرص عمل بالخارج بعدم التعامل مع االشركات الوهمية

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محذرة من فرص عمل وهمية منشورة على صفحات التواصل

القوى العاملة تناشد الباحثين عن فرص عمل بالخارج بعدم التعامل مع االشركات الوهمية
نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

1:16 م, الثلاثاء, 15 نوفمبر 22

ناشدت  وزارة القوى العاملة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بالخارج بضرورة تحري الدقة،وعدم الانسياق وراء الشركات،والصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي،والتي تعلن عن فرص عمل وهمية بالخارج،مستغلة حاجة وطموح الشباب في السفر،وتطلب منهم بياناتهم الشخصية، ومبالغ مالية مقابل السفر، وتوفير فرص عمل لهم،

اهابت الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع تلك المواقع،او الصفحات،وان يتم التواصل من خلال القنوات الرسمية لوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التاليhttp://www.manpower.gov.eg أو صفحة الوزارة على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158 ، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج،بديوان عام الوزارة “3 شارع يوسف عباس  -مدينة نصر” ،للاستفسار منها عن مصداقية تلك الفرص،أو صحة تراخيص هذه الشركات

نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

1:16 م, الثلاثاء, 15 نوفمبر 22