«القوى العاملة» : تقرير لحظي لمتابعة إجراءات الشركات حفاظًا على العمال من كورونا

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والمسئولين بالوزارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، حفاظاً على صحة وسلامة العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي مستهل الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التعاون والمشاركة بين الإدارات والمديريات فى تخطى تلك الأزمة، ومتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، من خلال مفتشى العمل والسلامة المهنية.

وأكد سعفان ضرورة وضع جدول زمني محدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة، منعا من أية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة متابعة منظومة تسجيل العمالة غير المنتظمة على المنظومة الإلكترونية للوزارة بنظام الرقم القومى للعامل، ومتابعة التسجيل لحظياً والتعامل مع أى مشكلة تواجه المنظومة فور حدوثها تسهيلاً على العمال في عملية التسجيل.

ونوه الوزير إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني فى دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن المشاركة مفتوحة لأى جهة تريد ذلك لخدمة أبنائنا من العمالة غير المنتظمة.