اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: تعيين 85 شابا وصرف 231 ألف جنيه رعاية اجتماعة وصحية بمطروح

المديرية قامت باستخراج 42 شهادة قياس مستوي مهارة
دعاء حسني 4:08 م, السبت, 28 نوفمبر 20 4:08 م, السبت, 28 نوفمبر 20

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 85 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصلوا 143 طالب عمل.

وأوضح فريد سنوسي مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أكتوبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً بصرف 46 منحة مولود بمبلغ 93 ألف جنيه، و31 منحة زواج 93 ألف جنيه، و17 منحة وفاة 34 ألف جنيه، و3 عمليات جراحية كبرى وصغرى بـ 11 ألف جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه 231 ألف جنيه لـ 97 عاملا من المسجلين بالمديرية.

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وقال: إن المديرية قامت باستخراج 42 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 104 منشآت بنظام الدورى النهاري ، والقيام بـ 15 حملة، وتحرير 17 محاضر سلامة وصحة مهنية، وفى مجال تفتيش العمل قامت بالتفتيش على 400 منشأة وتسجيل 18 مخالفة، والقيام بـ 6 حملات، بالإضافة إلى بحث 17 شكوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي .

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بقلم دعاء حسني

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