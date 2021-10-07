اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: تعيين 740 شاباً ببني سويف

منهم 5 من ذوى القدرات
دعاء حسني 11:27 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:27 ص, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 740 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى القدرات.

وأوضح أنه تم استخراج 908 ترخيص مزاولة حرفة بالمحافظة ذاتها، و 952 شهادة قياس مستوى المهارة .

وكان وزير القوي العاملة ، تلقي تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية بالمحافظة حول هذه المستجدات.

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وأوضح أنور خلال التقرير أنه خلال  أغسطس  الماضي  قامت المديرية بالتفتيش على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات.

كما تم التفتيش على 209 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية  والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 45 ألف جنيه ، بواقع 9 منحة مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه ، ومنحتي وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه ، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى  بمبلغ 23 ألف جنيه .

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بقلم دعاء حسني

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