«القوى العاملة»: تعيين 6544 شابًا منهم 206 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص بالبحر الأحمر

يأتي ذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم، وذلك من بين 8327 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد “كعب العمل” المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 6544 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 206 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير “حياة كريمة” لهم، وذلك من بين 8327 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 10089 شهادة مستوي مهارة، و10120 ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب في العمل علي بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه ، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال عام 2019.

وقال عبدالراضي، إن المديرية قامت بتحرير 143 شهادة “أمان” للعمالة غبر المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 71 ألفا و500 جنيه، كما قامت بصرف المنح المقررة لـ 527 عاملا بإجمالي 208 آلاف و165 جنيها.

وأضاف أن المديرية قامت -أيضا- بالتفتيش علي 8343 منشأة يعمل بها 39 ألفا و579 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 622 محضرا، كما قامت بالتفيش علي 1695 منشأة بها 21 ألفا و750 عاملا في مجال السلامة والصحية المهنية، وحرت 274 محضرا.

وتابع: أنه تم بحث 636 شكوي في مجال علاقات العمل؛ حيث تم تسوية 483 شكوي وديا، واتخاذ إجراء قانوني في 151 شكوي، ومازال هناك شكوتان تحت البحث والدراسة.

وتم عقد 60 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي، والإدمان، وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة.