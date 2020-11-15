القوى العاملة: تعيين 608 شباب بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 608 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2303 شباب، فضلا عن إصدار 461 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أن المديرية قامت بتسجيل 90 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة ، وصرف منحاً لـ 32 عاملاً بمبلغ 48 ألفاً و 304 جنيهات لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، فضلاً عن صرف منحة عيد الاضحى المبارك لـ 3120 عاملاً من المسجلين.

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 157 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضراً للسلامة والصحة المهنية وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1357 منشأة وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وندوة أخرى في مجال عمل الطفل من خلال مفتشى العمل ، بالإضافة إلى تلقى 9 شكاوى تم إحالتها جميعاً للمحكمة العمالية .

وقال مدير المديرية إنه تم عقد بروتوكول مع المركز الدولي البريطاني لمنح 100 فرصة تدريب مجاني على اللغة الإنجليزية ووقع الاختيار على 73 متدرباً .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، تابعت المديرية التفتيش على 157 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

