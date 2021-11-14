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القوى العاملة: تعيين 32 شاباً بالقطاع الخاص والاستثماري.. والتفتيش علي 125 منشأة بشمال سيناء

ضمن 655  شاباً مسجلين من راغبي العمل
دعاء حسني 6:29 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 6:29 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 32 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، بينهم أثنين من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ضمن 655  شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وتلقي وزير القوي العاملة تقريرا بذلك من  محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضي، وأشار فيه إلي أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى المهارة، و15 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

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وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام حملتي تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 4 منشآت  يعمل بها 401 عامل.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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بقلم دعاء حسني

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