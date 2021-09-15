اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: تعيين 1754 شابا.. منهم 21 من ذوي الهمم بالبحيرة

استخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة
دعاء حسني 2:44 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 2:44 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة تعيين 1754 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وتسجيل 5016 من راغبي العمل ، وتوفير 208 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 2129 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و 14 منح زواج بمبلغ 42 ألف جنيه ، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، و 3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 108 آلاف جنيه لـ 35 عاملا من المسجلين بالمديرية.

اقرأ أيضا  وزيرة التجارة: تنظيم معارض متنقلة للمنتجات المصرية في العراق قريبًا

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال أغسطس الماضي – أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 571 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 25 محضرا للمنشآت المخالفة وعقد 4 ندوات توعية عمالية وعمل 3 زيارات خدمات عمالية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 81 منشأة دوري وحملات وأسفر عن تحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 42 منشأة أخرى والتفتيش على 341 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

اقرأ أيضا  بالأسماء.. القوي العاملة: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 38 شكوى عمالية تم تسوية 7 منها وديا، و إحالة 11 شكوى للمحكمة العمالية و17 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة بالإضافة إلى تجديد ترخيص  لفلسطينيين .

وفى مجال التدريب المهني قامت المديرية بالانتهاء من دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة فترة صباحية ومسائية لـ 20 متدربة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء حسني

ملف الكاتب دعاء حسني

اقرأ أيضاً

ضمن مبادرة «مهارتك أساس مهنتك».. سعفان يتابع التدريب الفندقي بالمركز المهني في سوهاج

دعاء حسني 2:50 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

بالأسماء.. القوي العاملة: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

دعاء حسني 2:33 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

أحمد اللاهوني 2:18 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

سعر الذهب يتراجع عالميا من أعلى مستوى فى أسبوع بفعل تأثير بيانات أمريكية

أحمد فراج 1:39 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«50 مليون جنيه من الأوقاف».. توقيع بروتوكول لمساندة صندوق الاستثمار الخيري «عطاء»

صفية حمدي 12:26 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«توزع الهدايا».. تدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

صفية حمدي 11:48 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21