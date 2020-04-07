اقتصاد وأسواق

القوى العاملة تعلن سداد رواتب 900 ألف عامل بالسياحة عبر «صندوق الطوارئ»

الإعلان عن آليات تقديم المنحة ، وتحديد أكثر من مكان لصرفها
دعاء حسني 11:28 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20 11:28 ص, الثلاثاء, 7 أبريل 20

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تبدأ وزارة القوي العاملة ، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في تصريحات صحفية، وقال أن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلي مليون و500 ألف عامل ، ويتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، بتحديد أكثر من مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.

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بقلم دعاء حسني

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