القوى العاملة تعلن سداد رواتب 900 ألف عامل بالسياحة عبر «صندوق الطوارئ»

تبدأ وزارة القوي العاملة ، اليوم الثلاثاء، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل .

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في تصريحات صحفية، وقال أن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلي مليون و500 ألف عامل ، ويتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، بتحديد أكثر من مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.

