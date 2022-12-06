القوى العاملة تعلن تحويل 10 منح لذوي المصريين المتوفين بجائحة كورونا بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتحويل منح استثنائية لذوي المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء السعودي، وإقراره التزام المملكة العربية السعودية، بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لذوى المتوفين بسبب “كورونا”.

وأوضح الملحق العمالي المصري بالمملكة أن “المكتب العمالي” تابع عملية الانتهاء من إجراءات الصرف في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بشئون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات امام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه .

وأوضحت الوزارة فى بيان أنه تم تحويل المنحة المقررة إلى 10 حالات لورثة المتوفين بواقع 500 ألف ريال سعودى للمواطن الواحد بإجمالى مبلغ 5 ملايين ريال سعودى، بما يعادل 32 مليونا و 780 ألف جنيه تقريباً ، كما أن هناك 3 طلبات في انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و 3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة ، مع وجود طلب لديه ملاحظات جار استيفائها .

وأفاد مكتب التمثيل العمالى بالرياض أنه قام بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فور صدور القرار لمعرفة الآليات الخاصة بصرف تلك المنح ، وإعداد كشف مسبق بكافة حالات الوفاة التي تم التصريح بدفنها من واقع سجل الوفيات بالتنسيق مع القسم القنصلى بالقنصلية المصرية العامة بالرياض، وتم إرسال الكشف إلى وزارة الخارجية ، حيث تمت الإفادة برابط إليكترونى للورثة لتسجيل البيانات عليه، واستيفاء الأوراق اللازمة للحصول على المنحة، https://hsp.moh.gov.sa/survey/rXUfF5gTAMs1 ، حيث تم التواصل مع ورثة المواطنين وإعلامهم بالرابط والتنسيق معهم لتذليل أي عقبات متعلقة بصرف المستحقات .