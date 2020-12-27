القوى العاملة تشدد على الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل لمواجهة كورونا

متابعة شبه يومية للعمالة غير المنتظمة

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية فى أماكن العمل لمواجهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف وزير القوى العاملة في تصريحات إعلامية اليوم، أن هناك متابعة شبه يومية للعمالة غير المنتظمة، لأنها أكثر فئة تأثراً بجائحة كورونا ، مشيرا إلى أن القوى العاملة ساهمت بمبلغ 1.3 مليار جنيه لرعاية تلك الفئة .

وتابع، هناك تعاون مع مختلف الجهات للوصول لقاعدة بيانات موثقة وسليمة تمثل الحصر الفعلي لصغار الصيادين على مستوى الجمهورية.

وقال الوزير، تم تعيين 220 ألف شاب منهم 23 ألف من ذوى القدرات من خلال القوى العاملة ومديرياتها، وهناك دراسات لسوق العمل المصرية لتحديد احتياجاتها ومتطلباتها.

وأضاف أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بملف التدريب التحويلي وتطوير مراكز التدريب الثابتة وزيادة عدد الوحدات المتنقلة على مستوى الجمهورية.