«القوى العاملة»: تسليم إعانات الوفاة والإصابة لأسر العمالة غير المنتظمة ضحايا الحادث المروري بالبحيرة

سَلّم مدير مديرية القوى العاملة البحيرة عثمان عبد الرسول شيكات إعانات تعويض ضد الحوادث الشخصية لأُسر الـ10 ضحايا الحادث المروري الذي شهدته محافظة البحيرة منذ أيام قليلة “8 متوفين و2 مصابين”، بإجمالى مبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة العاجلة بصرف تعويضات لأسر العمال المتوفين والمصابين جراء الحادث الآليم الذى وقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوادى النطرون بمحافظة البحيرة

وأوضح مدير المديرية أن التعويضات شملت أيضًا 10 آلاف جنيه لكل أسرة مصاب، وذلك من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديرية التى خصصتها “الوزارة” لحماية هذه “الفئة” وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً.

وأضاف مدير المديرية أن العمال المتوفين هم : محمود سلامة محمود، أحمد عبده النحراوى، فتحى سعد الشيخ، سلامة محمود على، رزق حلومة عمران ، احمد رجب عبد العال ، خالد فرج عبده ، عماد شحات العادلى ، و المصابين : على شعبان عبد العاطى ، اسامة صلاح محفوظ ، وتسلم ذويهم التعويضات .

كان وزير القوى العاملة بتنفيذ مطالب الأسر، وببذل كل الجهود لتنفيذها، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وعلى اثر ذلك وجه ادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بالوقوف إلى جانب الأسر وتيسير حصولها على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.