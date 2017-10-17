القوى العاملة تستمر في قبول طلبات التدريب بنشاط الخدمات البترولية

حتى الخميس دعاء حسنى تنتهي وزارة القوي العاملة بعد غد، الخميس، من قبول طلبات الدفعة الثالثة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة "شلمبرجير" على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو ال

حتى الخميس



دعاء حسنى

تنتهي وزارة القوي العاملة بعد غد، الخميس، من قبول طلبات الدفعة الثالثة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة “شلمبرجير” على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأضاف “سعفان” أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية “نظام الـ 3 و5 سنوات” والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا تتجاوز السن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

وكشف عن أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، تم لأول مرة تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة علي الرابط التالي: http://www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html

وأشار إلى أنه يمكن التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا يزيد على صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، حتى بعد غد، الخميس، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة