القوى العاملة تستعرض خطتها للتدريب أمام وفد الاتحاد الأوروبي

استعرض أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة خطة الوزارة للتدريب، بالإضافة إلى دور عدد المراكز التابعة لها على مستوى المديريات، أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة “جوست كورت” مدير عام الإدارة العامة للتوظيف والشئون الاجتماعية والإدماج بالمفوضية الأوروبية الذي قام بزيارة لوزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء بحضور لفيف من قيادات الوزراة .

وأوضح قطامش خلال اللقاء، تفاصيل البرامج التدريبية التي تقوم بها الوزارة ومدتها، والمستهدف منها، والمهن التي يتم التدريب عليها، مشيرا إلى الدراسة التي تقوم بها الوزارة حاليا لإحداث تطوير في المراكز التدريبية والوحدات المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة ، والمتواجدة في القرى الأكثر احتياجا والتي ترتفع فيها نسب البطالة .

وتاب رئيس الإدارة المركزية: إن الوزارة تعمل على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة على مهن جديدة وهى صيانة المحمول، والحاسب الآلي، ومعمل للغات داخل كل وحدة، كما تخطط لتجهيز 5 وحدات أخرى على مهن الذكاء الاصطناعى ووظائف المستقبل بناء على دراسة سوق العمل والمهن المطلوبة بداخله مستقبلاً.

حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ورشا عبد الباسط مدير الادارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، وياسمين ممدوح مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهنى ، وعمرو الدسوقى الادارة العامة للشئون الدولية والاقليمية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير..ومن جانب الاتحاد الأوروبى: فرانسيسكا بارابا كوميفيس مساعد المدير العام ، إيمانويلا بورا مسؤول السياسات بإدارة السياسة الدولية والعلاقات الخارجية ، وأحلام فاروق مدير برنامج التعليم والتدريب التقنى والمهنى.