«القوى العاملة»: تدريب الشباب على مهنة تصنيع الأسماك بالإسكندرية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح الدورة التدريبية الثانية للشباب من الجنسين على مهنة تصنيع الأسماك للمرة الأولى على مستوى محافظة الإسكندرية بأحدث تكنولوجيا التصنيع وهي مهنة مستحدثة تواكب متغيرات سوق العمل، وذلك لتوفير فرص عمل لهم بعد إنتهاء التدريب تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مجموعة شركات سمرمون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل وتدريب حقيقي ومناسب لهم داخل منشآت القطاع الخاص بالمجتمع بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين واستحداث مهن جديدة تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية – في بيان اليوم – أن مدة الدورة تستمر لمدة 11 ساعة تدريبا عمليا على أساسيات سلامة الغذاء haccp+iso22000، وطرق الحفظ والتصنيع السمكي من خلال عدة طرق تشمل التمليح والتدخين والتخليل والطهي على البخار والتغليف بأحدث تكنولوجيا ، وذلك لاكساب المتدربين مهارة التدريب علي كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

وأضاف وكيل المديرية أنه نظرا للإقبال الشديد على الدورة ووجود قائمة انتظار كبيرة فقد تم قبول أعداد زادت عن مثيلتها في الدورة الأولى، حيث بلغ عدد المتدربين 87 متدربا من الجنسين كمرحلة ثانية ونقل التدريب إلى مقر قصر ثقافة برج العرب لاستيعاب العدد وكذلك تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الشباب.