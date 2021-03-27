«القوى العاملة»: تحصين العاملين في 3 أنشطة من فيروس كورونا بالسعودية

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة تتجه لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس كورونا للعاملين بعدد من الأنشظة، وذلك ابتدا من شهر شوال 1442 هجرية.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوي العاملة، إن الأنشطة المستهدفة لفرض التحصين هي المطاعم ومحلات بيع الأغذية بأنواعها، ومحال الحلاقة الرجالي، وصالونات التجميل النسائية، مشيرا إلي أن الخيارات المتاحة في هذا الشأن تحصين العاملين عبر أخذ اللقاحات، والفحص الأسبوعي للعاملين بالأنشطة: فحص PCR سلبي كل 7 أيام، والفحص علي نفقة المنشأة لموظفيها.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق، أن من مزايا التحصين، حماية الصحة العامة للمجتمع، وتفادي ظهور أي تفشيا في الأنشطة، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع في أخذ اللقاحات.