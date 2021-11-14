«القوى العاملة» : تحصيل 768 ألف جنيه مستحقات مصري متوفى بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري توفي بالرياض، بلغت 183 ألفاً و454 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 768 ألفاً و672 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلفت المكتب بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفى “سيف. م. ح. ع” وكان يعمل مهندسا ميكانيكيا بشركة استثمارية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات المصري المتوفى “سيف. م. ح.ع” الذي كان يعمل مهندس ميكانيكي بشركة استثمارية بالرياض،وذلك بعد تقدم نجله وطلب مساعدته في تحصيل مستحقات والده المتوفي من الشركة، وبعد التواصل مع إدارة الشركة وتصفية المستحقات المالية المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة تم تحويل مبلغ 183 ألفاً و454 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 768 ألفا و672 جنيهاً مصرياً تقريبا من الشركة لحساب نجل المتوفى بمصر مباشرة.