اقتصاد وأسواق

القوى العاملة : تحصيل 7 ملايين جنيه مستحقات ومعاشات مصريين خلال شهر بالأردن

فضلا عن معاشات الضمان وبلغت 458 ألفاً و 215 دولارا، أي ما يوازي 7 ملايين و221 ألفاً و468 جنيها مصريا تقريبا
دعاء حسني 5:58 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 5:58 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان – الأردن، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت 458 ألفاً و 215  دولارا، أي ما يوازي 7 ملايين و221 ألفاً و468  جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين ، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

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وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه  في كافة المجالات  مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي  عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 45 عقد وتأشيرة عمل  تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى  التي وصلت للمكتب بلغت 14 شكوى، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا ، و11 شكوى تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 950 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم زيارة 20 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد 3 لقاءات مع التجمعات العمالية ، والرد على 900 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.

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بقلم دعاء حسني

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