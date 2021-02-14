القوى العاملة: تحصيل 253 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

الذي كان يعمل بإحدي الشركات المحدودة بالرياض، وذلك بالطرق الودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على المستحقات المتأخرة للعامل المصري “أبوالفتوح.ا.ح.ع” الذي كان يعمل بإحدي الشركات المحدودة بالرياض، وذلك بالطرق الودية.

وبلغت 61 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 253 ألفا و76 جنيها مصريا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أنه تم التواصل مع إدارة الشركة المحدودة بالرياض للحصول على مستحقاته العامل المالية المتأخرة “أبوالفتوح.ا.ح.ع” لدى الشركة، مشيرا إلى أنه بالتسوية الودية مع إدارة الشركة تم الحصول على مبلغ 61000 ريال سعودي، وتبقى له جزء آخر من المستحقات تقاعست إدارة الشركة في سداده وعليه تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاستلام باقى المستحقات وجارٍ المتابعة مع العامل لحين استلام كامل المستحقات.