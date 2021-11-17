اقتصاد وأسواق

القوى العاملة: تحصيل 243 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى بالرياض

قيمتها بلغت 58 ريال سعودي
دعاء حسني 2:55 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 2:55 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات طبيب مصري، بلغت 58 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 243 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري “أ.ح.أ” الذى كان يعمل طبيبا بوزارة الصحة، وتم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، ما يأتي في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

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وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن المكتب نجح في الحصول على مستحقات الطبيب المصري المذكور في إطار تعليمات الوزير بضرورة متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم.

وتابع أن المكتب تواصل مع وزارة الخارجية السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقات الطبيب المصري”أ.ح.أ” الذى كان يعمل طبيبا بوزارة الصحة، وتم إنهاء التعاقد معه، ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، التى قامت بدورها بمخاطبة الجهات المختصة، وقامت بتحويل مبلغ 58 ألف ريال سعودي إلى حساب المواطن بمصرف الراجحى.

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بقلم دعاء حسني

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