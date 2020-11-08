اقتصاد وأسواق

«القوى العاملة»: تحصيل 10.5 مليون ليرة لبنانية تنازلات بنكية لمصريين

لأربعة مصريين عن تنازلات الكفالة المصرفية التي تفرض على الكفيل
دعاء حسني 4:55 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 4:55 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، نجح في تحصيل 1550 دولاراً ، و500 ألف ليرة لبنانية، أي ما يوازي 25 ألف جنيه مصري تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها للعاملين الذين تقدموا بشكوي ضد أصحاب الأعمال، فضلا عن 10 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية لأربعة مصريين عن تنازلات الكفالة المصرفية التي تفرض على الكفيل لإحضاره مواطنا أجنبيا.

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بالإضافة إلى اعتماد 22 عقد عمل ، و144 عاملا طلبوا نقل الكفالة لدي أصحاب أعمال آخرين، بالإضافة إلي 129 طلب نقل كفالة تم إحالتها إلى الأمن العام,

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي ببيروت بمتابعة شكوي العاملين لدى أصحاب الأعمال.

وذلك فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا”، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

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وقال هيثم سعد الدين: إن الوزير تلقي تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي ببيروت، عن ما تم إنجازه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر 2020، أشارت فيه الملحق العمالي شرين سيد محمود رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، إلى أنه عن تسوية 14 شكوى وديا وإحالة 9 شكاوي للقضاء، ومازالت 17 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 40 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

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كما قام المكتب بـ 11 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و7 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال ، و 8 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية.

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بقلم دعاء حسني

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