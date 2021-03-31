اقتصاد وأسواق

القوى العاملة تحذر من الشائعات وتنفي منحة الـ 500 جنيه لكل مواطن

تهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية
دعاء حسني 6:24 م, الأربعاء, 31 مارس 21 6:24 م, الأربعاء, 31 مارس 21

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حذرت وزارة القوى العاملة من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإلكترونية المزيفة فيما يتعلق بصرف 500 جنيه كمساعدة لكل مواطن.

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.

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وتؤكد وزارة القوى العاملة أنه لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” facebook” تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية ” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .

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بقلم دعاء حسني

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