القوى العاملة تتابع مع مديرياتها بالمحافظات إجازة عيد الفطر للشركات والمصانع

أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا ، وطبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري.

