اقتصاد وأسواق

القوى العاملة تتابع مع مديرياتها بالمحافظات إجازة عيد الفطر للشركات والمصانع

تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا
دعاء حسني 5:01 م, الثلاثاء, 19 مايو 20 5:01 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

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أصدرت وزارة القوى العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا ، وطبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام  من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري.

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بقلم دعاء حسني

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